Большинство россиян будут платить за отопление только в холодное время года — строго в соответствии с показаниями приборов учета.
Платежки за отопление изменятся в России с 1 марта
Комментарии
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ЕТ
Елена Тимофеева
по фактическому потреблению - это хорошо. но как быть, когда в отопительный период случается потепление, а поставщики, в силу своей косности, реагировать не спешат, и жильцы задыхаются от жары, и им же за это еще приходится платить??? этот момент тоже необходимо проработать и контролировать.
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14 час.
Галина Друзина
Да цены за отопление просто драконовские и топят иной раз просто впустую, а мы платим.
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11 час.
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