Платежки за отопление изменятся в России с 1 марта

ЕТ

Елена Тимофеева

по фактическому потреблению - это хорошо. но как быть, когда в отопительный период случается потепление, а поставщики, в силу своей косности, реагировать не спешат, и жильцы задыхаются от жары, и им же за это еще приходится платить??? этот момент тоже необходимо проработать и контролировать.