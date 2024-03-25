Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Москалькова заявила, что на Украине насмехаются над трагедией в «Крокусе»

Москалькова заявила, что на Украине насмехаются над трагедией в «Крокусе»

Мировое сообщество должно сплотиться, чтобы найти причастных к теракту в «Крокусе». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
ЛЮДЕЙ всегда жалко. А  бандерохохлов - ни в грамм! Потому что они - НЕ люди!  Оно видно по их поведению, по их реакции на всё человеческое.
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16 час.
Юрий Золотарев
И Гордона, Гордона непременно вычислить!! Эту говорящую ЖОПУ с ушами. Никаких &quot;Кинжалов&quot; не жаль на эту падаль!
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16 час.
С С
Хохлобыдло в действии. Главное потом на трибунале им припомнить всё. Даже рядовым хохлам. Переписать всех телеведущих, экспердов и прочую телевизионную дрянь для вынесения приговора за многотонное враньё.
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11 час.

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