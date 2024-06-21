19 потешных СМС-переписок, у которых вся соль в финале

Что можно вместить в пару коротеньких СМС? Да целую трагикомедию! Именно так думают герои нашей подборки, ведь в их телефоне есть такие переписки, которые можно перечитывать до бесконечности, да еще и скриншотами интернет побаловать.
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