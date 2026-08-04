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Аргументы недели

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Учёные: снижение населения до 4 млрд к 2200 году спасёт планету

Учёные: снижение населения до 4 млрд к 2200 году спасёт планету

Снижение численности людей с 8,3 до 4 млрд человек к 2200 году позволит снять нагрузку с ресурсов планеты, сократить загрязнение и защитить дикую природу — без принудительных мер, говорится в новом исследовании.

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