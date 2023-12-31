Новогодние праздники не для всех: кто будет работать и нести службу 1 января 2024 года Ксения КирпикВ первый день 2024 года, который приходится на праздничный 1 января, большинство россиян смогут насладиться выходным.
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