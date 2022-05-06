Как стать участником акции «Бессмертный полк» в 2022 году в Карелии

В этом году шествие «Бессмертный полк» будет традиционным во всех российских регионах. В Карелии, как и до пандемии, участники акции смогут пройти по улицам городов и поселков с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В этом году шествие «Бессмертный полк» будет традиционным во всех российских регионах. В Карелии, как и до пандемии, участники акции смогут пройти по улицам городов и поселков с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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