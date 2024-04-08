«Грозили уголовной ответственностью за спонсирование чего-то запрещенного». Доцент УрФУ рассказала, как ее запугивали мошенники

Доцент УрФУ Эмилия Носова рассказала журналистам, как стала жертвой телефонных мошенников. Женщина потеряла более 13 миллионов рублей, а в день выборов лжесиловики заставили ее прийти на избирательный участок с зеленкой.
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