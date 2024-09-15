ФК «10» разрешил Васиченко сыграть за Lit Energy в сегодняшнем матче

«Хотелось бы, конечно, играть по правилам регламента, но раз в Лиге нарушать правила становится правилом, то мы готовы играть против любого футболиста в составе соперника: Васиченко, Ари – да хоть Месси (опыт в команде имеется) Так что привозите всех, кто у вас есть.