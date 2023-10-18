Как сделать чипсы в микроволновке всего за 6 минут и ещё вкуснее, чем из магазина

Готовим чипсы в микроволновке. Всё вкусное – вредно, а всё полезное – пресно. Но кого волнует философия, когда хрустишь пачкой чипсов за просмотром интересного фильма? Тонкие ценители снеков могут ликовать: больше совесть не будет грызть за лишние калории.