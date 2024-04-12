В Новосибирске оправдали чиновника за снос стелы героев ВОВ

НОВОСИБИРСК, 12 апреля, ФедералПресс. В Новосибирске, в суде Железнодорожного района оправдали главу администрации Центрального округа Сергея Канунникова, которого обвиняли в халатности во время демонтажа стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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