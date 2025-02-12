43-летняя звезда «Ворониных» показала отекшее лицо без макияжа в спа-салоне

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Российская актриса Екатерина Волкова показала внешность без декоративной косметики. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 1,3 миллиона подписчиков.