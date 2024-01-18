В Казани снесут аварийным дом на ул. Прирельсовой

Исполком Казани принял решение о сносе многоквартирного дома №9 на улице Прирельсовой. Экспертное заключение подтвердило аварийность здания, и теперь администрации Кировского и Московского районов поручено провести снос дома в течение шести месяцев.
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