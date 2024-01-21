Экономисты заявили "Известиям", что инфляция в России начала замедляться

В России инфляция с начала 2024 года замедлилась на протяжении двух недель подряд. С 10 по 15 января рост цен упал вдвое — с 0,26 до 0,13%, замедлился и рост цен в годовом исчислении, пишет газета "Известия".
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