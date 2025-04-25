Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за уничтожения мемориала в Тульской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту уничтожения мемориала "Знамя" в Болохово Тульской области, посвящённого героям Великой Отечественной войны.
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