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Лента новостей Крыма

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В Крыму можно будет увидеть «двоелуние»

В Крыму можно будет увидеть «двоелуние»

В Крымской обсерватории готовятся наблюдать гостя из космоса — астероид 2024 RT5, который 29 сентября попадет в гравитационное поле Земли и «попытается» стать ее новым спутником.

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