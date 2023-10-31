Александр Мостовой: «Не смотрите на Абаскаля – кто он такой? Он не знает, как мяч остановить, будет рассказывать нам что-то»

«Абаскаль сказал, что работает по 12 часов в день? Офигеть! За такие деньги он и должен это делать. Мне понравились слова Лички, который сказал: «Ребят, что вы жалуетесь? Люди живут на 30 000 рублей с долгами и кредитами».