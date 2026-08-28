ВС России поразили склад с ракетами «Фламинго» и топливом под Киевом

Российские военные в ночь на 28 августа поразили складской комплекс с крылатыми ракетами большой дальности «Фламинго» в Киевской области.
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