Омский облсуд отменил оправдательный приговор начальнику цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке, где погиб мужчина и сгорели 25 домов.
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Омский облсуд отменил оправдательный приговор начальнику цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке, где погиб мужчина и сгорели 25 домов.