ВСУ подорвали мосты и отрезают два поселка: новое вторжение в Курскую область – тревожные СВОдки с фронта

Коллаж NovorosInform Накануне парада Победы Зеленский отдал приказ вновь захватить часть территории России, чтобы получить хоть какие-то козыри для переговоров с Москвой.
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