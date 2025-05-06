ВСУ подорвали мосты и отрезают два поселка: новое вторжение в Курскую область – тревожные СВОдки с фронта

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Мало получили?! Пошли за « добавкой»?!
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8 час.
Иван Ураганов
Зеля обещал пакость сотворить,вот и выёживается напоследок!
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8 час.
людмила михайлик
Удивляет,что всушники слушают зелю комика, что он понимает,ваше поражение близко
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7 час.
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