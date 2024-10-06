В Израиле назвали условие урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что главным условием урегулирования ситуации на Ближнем Востоке является прекращение обстрелов границ еврейского государства.
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