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В Израиле назвали условие урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что главным условием урегулирования ситуации на Ближнем Востоке является прекращение обстрелов границ еврейского государства.

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