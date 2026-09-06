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iPhone Duo? Apple может назвать свой складной смартфон совсем не так, как все ожидали

iPhone Duo? Apple может назвать свой складной смартфон совсем не так, как все ожидали

Cреди возможных названий неожиданно появилось iPhone Duo Cкладной смартфон Apple чаще фигурировал в утечках как iPhone Ultra или iPhone Fold, однако теперь обсуждается ещё один вариант — iPhone Duo, о чем пишет Macrumors.

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