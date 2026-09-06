iPhone Duo? Apple может назвать свой складной смартфон совсем не так, как все ожидали

Cреди возможных названий неожиданно появилось iPhone Duo Cкладной смартфон Apple чаще фигурировал в утечках как iPhone Ultra или iPhone Fold, однако теперь обсуждается ещё один вариант — iPhone Duo, о чем пишет Macrumors.
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