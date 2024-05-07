На Ямале на 28 казачьих кадетов стало больше

В Салехарде в средней школе №4 состоялось торжественное посвящение в кадеты учеников 6 «К» класса. 28 мальчишек и девчонок произнесли свое первое клятвенное обещание и стали полноправными участниками кадетского казачьего братства.
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