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Никогда не оборачивайся

Никогда не оборачивайся

Молодая Ольга необъяснимо чахнет: врачи бессильны, а по ночам ей мерещится чужой шёпот. Знахариха указывает на платок, который когда‑то подарила бывшая подруга — в нём скрыта порча.

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