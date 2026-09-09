Никогда не оборачивайся

Молодая Ольга необъяснимо чахнет: врачи бессильны, а по ночам ей мерещится чужой шёпот. Знахариха указывает на платок, который когда‑то подарила бывшая подруга — в нём скрыта порча.
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