Эксперт по питанию назвала самые опасные части куриной тушки

Эксперт по питанию Елена Соломатина объяснила, какие части тушки курицы нельзя есть. Она отметила, что важно не только правильно разделывать птицу, но и соблюдать определенные нормы при приготовлении блюд.
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