Россиянку забыли переселить из снесенного дома

Жительница Каменск-Уральского осталась без квартиры после того, как снесли признанный аварийным дом. Женщина рассказала, что изначально ей хотели дать жилье на десять квадратных метров меньше, чем старое, а затем завысили стоимость новой квартиры — вместо 1,8 миллиона рублей предложили купить его за 3,8 миллиона.