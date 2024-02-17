Россиянку забыли переселить из снесенного дома

Жительница Каменск-Уральского осталась без квартиры после того, как снесли признанный аварийным дом. Женщина рассказала, что изначально ей хотели дать жилье на десять квадратных метров меньше, чем старое, а затем завысили стоимость новой квартиры — вместо 1,8 миллиона рублей предложили купить его за 3,8 миллиона.
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