НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Румыния и Швейцария вышли на Евро-2024. 21 ноября они сыграют за 1-е место в группе

Румыния и Швейцария вышли на Евро-2024. 21 ноября они сыграют за 1-е место в группе

Первые сегодня обыграли Израиль (2:1), вторые сыграли вничью с Косово (1:1). За 9 матчей Румыния набрала 19 очков и лидирует в группе I, а Швейцария идет второй с 17 баллами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх