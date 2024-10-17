Ханна опубликовала видео, в котором предстала абсолютно голой: что происходит

Ни минуты на передышку у певицы Ханны. В личном блоге Анна Курьянова (настоящее имя исполнительницы) часто показывает закулисье звездной жизни, и мы, признаться, ее графику не завидуем: сразу после решения бизнес-вопросов артистка едет на концерт, а следом занимается собственной линией косметики или планирует следующие выступления.