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Мода и Шоу-бизнес

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Ханна опубликовала видео, в котором предстала абсолютно голой: что происходит

Ханна опубликовала видео, в котором предстала абсолютно голой: что происходит

Ни минуты на передышку у певицы Ханны. В личном блоге Анна Курьянова (настоящее имя исполнительницы) часто показывает закулисье звездной жизни, и мы, признаться, ее графику не завидуем: сразу после решения бизнес-вопросов артистка едет на концерт, а следом занимается собственной линией косметики или планирует следующие выступления.

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