Крымское информационное агентство

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В Симферополе зацвели астры

В Симферополе зацвели астры

В Ботаническом саду Крымского федерального университета расцвели астры. Как рассказала куратор коллекции астр Ботсада КФУ Ирина Казакова, в коллекции представлены три вида астры в наиболее распространённых фиолетово-голубых и розово-бордовых гаммах.

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