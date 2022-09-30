В Симферополе зацвели астры

В Ботаническом саду Крымского федерального университета расцвели астры. Как рассказала куратор коллекции астр Ботсада КФУ Ирина Казакова, в коллекции представлены три вида астры в наиболее распространённых фиолетово-голубых и розово-бордовых гаммах.