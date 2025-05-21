На Запорожском направлении дроны «Орлан-10» выявил пункты управления БПЛА ВСУ

В Минобороны России заявили, что на Запорожском направлении разведчиками 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» была проведена комплексная разведка с привлечением расчётов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».
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