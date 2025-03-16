Дональд Трамп будто задался целью заставить заниматься общественно-полезным трудом десятки тысяч гуманитариев, всю жизнь без всякой пользы получавших американские деньги […] The post Мир остался без «Голоса» и «Свобод» appeared first on Медиакратия.
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