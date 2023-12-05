Москвичи выберут места экопунктов приема елок на портале «Активный гражданин»

В новом голосовании на платформе «Активный гражданин» москвичи смогут выбрать наиболее удобные места для сбора новогодних елок в рамках акции «Елочный круговорот», а также предложить свои варианты пунктов приема.
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