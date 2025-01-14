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Царьград

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Роман Шогджиев: рекорд международного мастера в 9 лет и 10 месяцев

Роман Шогджиев: рекорд международного мастера в 9 лет и 10 месяцев

Девятилетний русский шахматист Роман Шогджиев установил рекорд на турнире в Белграде, став самым молодым обладателем первой нормы международного мастера.

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