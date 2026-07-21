Голикова объявила Россию лидером по выживаемости детей с онкологией

Вице-премьер Татьяна Голикова на встрече "Родина - это люди. Здоровая семья" в Национальном центре "Россия" сообщила, что Россия достигла лидирующих позиций по выживаемости детей с онкологическими заболеваниями, согласно данным ВОЗ.