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Царьград

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Голикова объявила Россию лидером по выживаемости детей с онкологией

Голикова объявила Россию лидером по выживаемости детей с онкологией

Вице-премьер Татьяна Голикова на встрече "Родина - это люди. Здоровая семья" в Национальном центре "Россия" сообщила, что Россия достигла лидирующих позиций по выживаемости детей с онкологическими заболеваниями, согласно данным ВОЗ.

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