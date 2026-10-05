Molotov за демократию

Вторую неделю пылают станицы. Парижские бунты школоты (или, как их тут называют, «лицеистов») расползаются по всей стране.
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