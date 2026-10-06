С 25 лет: как сохранить фертильность и не упустить шанс стать мамой

В последние годы всё чаще звучит тревожная статистика: климакс у женщин начинается всё раньше. Если ещё несколько десятилетий назад женщины могли рассчитывать на сохранение фертильности до 45-50 лет, то сегодня многие сталкиваются с угасанием яичников уже в 36 лет, а то и раньше.
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