С 25 лет: как сохранить фертильность и не упустить шанс стать мамой

В последние годы всё чаще звучит тревожная статистика: климакс у женщин начинается всё раньше. Если ещё несколько десятилетий назад женщины могли рассчитывать на сохранение фертильности до 45-50 лет, то сегодня многие сталкиваются с угасанием яичников уже в 36 лет, а то и раньше.