Американский предприниматель, миллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск пошутил над Владимиром Зеленским.
Илон Маск передал «последний доллар для Зеленского»
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В С
Если Доня будет дружить с Россией, то станет самым великим президентом США. А не станет, то останется рядовым презиком пендостана.
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5 час.
Галина Чужая
Поверьте ничего не изменится. Зря Маск "последний доллар" послал Зеленскому. Помощь Украине как продолжалась так и продолжится потому, что шоу должно продолжаться и никто не позволит его закончить без разрешения главного борцуна с нами Сороса.
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5 час.
Валера Морозов
Ничего не изменится. Ничего хорошего от товарища Трампа не будет. А, может, будет еще хуже.
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1 час.
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