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Илон Маск передал «последний доллар для Зеленского»

Илон Маск передал «последний доллар для Зеленского»

Американский предприниматель, миллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск пошутил над Владимиром Зеленским.

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Комментарии
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Если Доня будет дружить с Россией, то станет самым великим президентом США. А не станет, то останется рядовым презиком пендостана.
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5 час.
Галина Чужая
Поверьте ничего не изменится.  Зря Маск &quot;последний доллар&quot; послал Зеленскому.  Помощь Украине как продолжалась так и продолжится потому, что шоу должно продолжаться и никто не позволит его закончить без разрешения главного борцуна с нами Сороса.
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5 час.
Валера Морозов
Ничего не изменится. Ничего хорошего от товарища Трампа не будет. А, может, будет еще хуже.
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1 час.

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