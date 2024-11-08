В С Если Доня будет дружить с Россией, то станет самым великим президентом США. А не станет, то останется рядовым презиком пендостана.

Галина Чужая Поверьте ничего не изменится. Зря Маск "последний доллар" послал Зеленскому. Помощь Украине как продолжалась так и продолжится потому, что шоу должно продолжаться и никто не позволит его закончить без разрешения главного борцуна с нами Сороса.