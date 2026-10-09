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14 свадебных поверий, которые сегодня звучат как комедия

14 свадебных поверий, которые сегодня звучат как комедия

Старинные свадебные приметы, которые сегодня вызывают улыбкуПаук, забравшийся на платье, сулил удачу, слёзы в день торжества — тоже, а вот жемчужное ожерелье могло всерьёз расстроить.

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