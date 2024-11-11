Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мое мнение что пришло время усложнить жизнь нынешней власти хохлостана и лишить их всех мостов в Киеве и округе. Пуст...Рогов: ВСУ готовя...
  • Вовладар Даров
    Да кто же запретит Сталкер!)) пираты все сделают в лучшем виде!)Горелкин: Игру S....
  • Вовладар Даров
    В Советское время таких проблем не было, не придумывайте дешёвые отмазкиBaza: Весенние за...

Ми-28НМ ВКС России уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье

Ми-28НМ ВКС России уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что вертолётчики Воздушно-космических сил России на Ми-28НМ активно выполняют задачи на территории Курской области, вытесняя украинских боевиков из приграничных населённых пунктов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх