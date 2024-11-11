Ми-28НМ ВКС России уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что вертолётчики Воздушно-космических сил России на Ми-28НМ активно выполняют задачи на территории Курской области, вытесняя украинских боевиков из приграничных населённых пунктов.
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