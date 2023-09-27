Губернатор Ставрополья спустя месяц прокомментировал дебош сына президента

КИСЛОВОДСК, 27 сентября, ФедералПресс. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров спустя месяц прокомментировал ситуацию с избиением женщины со стороны сына президента Центральноафриканской Республики в Кисловодске.
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