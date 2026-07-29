В Астрахани прошла первая стратегическая сессия подготовки студенческой экспедиции «Школа городских изменений»

В молодежном центре «Коса» состоялась первая стратегическая сессия «Карта городских приоритетов». Мероприятие объединило депутатов, представителей органов власти, вузов, НКО, бизнеса, молодёжных объединений, волонтёров и активных жителей, в числе которых вице-спикер регионального парламента Олег Петелин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии