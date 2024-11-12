В Госдуму внесут законопроект, запрещающий зачислять в российские школы не говорящих по-русски детей мигрантов.
В России хотят запретить брать в школы детей мигрантов без знания русского
Комментарии
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Igor Shumarin
Ну, тогда мигранты начнут создавать свои подпольные школы на территории России, где не будет обязательным знание русского языка. Думаю, здесь всё же следует уступить, брать всех, но для не знающих русский язык ввести факультативный курс, где они смогут учить язык. Иначе - штраф (ещё один источник пополнения казны).
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19 час.
Igor Shumarin
Напоминаю: не стали европейцы, ставшие потом американцами говорить на языке индейцев, а привезли с собой английский язык, создав из него американский диалект.
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19 час.
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