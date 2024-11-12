В России хотят запретить брать в школы детей мигрантов без знания русского

Igor Shumarin

Ну, тогда мигранты начнут создавать свои подпольные школы на территории России, где не будет обязательным знание русского языка. Думаю, здесь всё же следует уступить, брать всех, но для не знающих русский язык ввести факультативный курс, где они смогут учить язык. Иначе - штраф (ещё один источник пополнения казны).