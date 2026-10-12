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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бергс о жалобах Алькараса на мячи в Шанхае: «Они точно такие же, как на прошлом турнире. Дело не в них»

Зизу Бергс высказался о том, что Карлос Алькарас остался недоволен мячами и состоянием корта на «Мастерсе» в Шанхае.

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