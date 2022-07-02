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The New York Times: Украина отправляет в Донбасс необученных бойцов территориальной обороны

The New York Times: Украина отправляет в Донбасс необученных бойцов территориальной обороны

Газета The New York Times сообщила, что в связи с серьезными потерями в Донбассе правительство Украины направляет из западных регионов страны в зону боевых действий малоподготовленные силы территориальной обороны.

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