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Порядок, государство

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Завершился рабочий визит делегации МЧС России в Саудовскую Аравию

Завершился рабочий визит делегации МЧС России в Саудовскую Аравию

Трехдневный визит делегации образовательных организаций высшего образования МЧС России в Королевство Саудовская Аравия охватил широкий круг направлений взаимодействия: от изучения практического опыта деятельности экстренных служб до развития научно-образовательного сотрудничества и обмена компетенциями в области промышленной безопасности.

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