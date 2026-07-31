Завершился рабочий визит делегации МЧС России в Саудовскую Аравию

Трехдневный визит делегации образовательных организаций высшего образования МЧС России в Королевство Саудовская Аравия охватил широкий круг направлений взаимодействия: от изучения практического опыта деятельности экстренных служб до развития научно-образовательного сотрудничества и обмена компетенциями в области промышленной безопасности.
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