Газета.ру

7 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    История повторяется и с Третьим Римом. Только турки свои.Патриарх Кирилл п...
  • lakmus
    Горе то какое! А, кстати, кто нибудь знает этого Пашу техника?Паша Техник расст...
  • Сергей Климанский
    все таки как они выглядели и чем занималисьКак выглядели и ч...

Суд Норвегии счел бизнесмена Якунина, имеющего британское подданство, гражданином России

Суд Норвегии счел бизнесмена Якунина, имеющего британское подданство, гражданином России

Окружной суд Западного Финнмарка в Норвегии счел сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрея российским гражданином, несмотря на то, что у него также есть британское подданство, мужчина посещал скандинавскую страну именно в этом статусе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх