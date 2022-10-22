Суд Норвегии счел бизнесмена Якунина, имеющего британское подданство, гражданином России

Окружной суд Западного Финнмарка в Норвегии счел сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрея российским гражданином, несмотря на то, что у него также есть британское подданство, мужчина посещал скандинавскую страну именно в этом статусе.
Окружной суд Западного Финнмарка в Норвегии счел сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрея российским гражданином, несмотря на то, что у него также есть британское подданство, мужчина посещал скандинавскую страну именно в этом статусе.
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