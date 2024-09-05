В Уфе на детской площадке женщина избила собственного сына

УФА, 5 сентября, ФедералПресс. 1 сентября этого года, в разгар Дня знаний, на одной из детских площадок женщина повалила своего восьмилетнего сына на землю и на глазах у других детей нанесла ему многочисленные удары ногами – они пришлись по ногам, животу и спине ребенка.