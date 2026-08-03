Россияне вместо Кубы летят на Мадагаскар и Фиджи

За 2026-й год туристы из России побывали в более чем 190 странах. Летом география путешествий заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами в тренде — и дальние маршруты, например, острова Африки и Азии.
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