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Макрон допустил участие Путина во встрече лидеров G20

Макрон допустил участие Путина во встрече лидеров G20

БРАЗИЛИА (ИА Реалист). Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможность присутствия президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки», который состоится в ноябре 2024 года в Бразилии.

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