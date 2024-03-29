Макрон допустил участие Путина во встрече лидеров G20

БРАЗИЛИА (ИА Реалист). Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможность присутствия президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки», который состоится в ноябре 2024 года в Бразилии.
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