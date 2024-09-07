Развиваемся в условиях контрсанкций

ФГБУ «Центр Агроаналитики» - подведомственное учреждение Минсельхоза России, которое предоставляет актуальную комплексную информацию о состоянии агропромышленного комплекса и формирует прогнозы его развития.
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