АТОР: отдых в ОАЭ для россиян стал дешевле, чем в Турции

Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для российских туристов стал дешевле, чем в Турции. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов в интервью РИА «Новости».