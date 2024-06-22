АТОР: отдых в ОАЭ для россиян стал дешевле, чем в Турции

Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для российских туристов стал дешевле, чем в Турции. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов в интервью РИА «Новости».
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